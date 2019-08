Londoner Börse greift sich Datenanbieter Refinitiv für 27 Milliarden Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Kurz vor dem geplanten Brexit kündigt die Londoner Börse eine Übernahme in zweistelliger Milliardenhöhe an.



Die London Stock Exchange (LSE) will den Finanzdatenanbieter Refinitiv für 27 Milliarden Dollar (24,4 Mrd Euro) übernehmen und damit unabhängiger vom Geschäft mit Aktien werden. Die Übernahme soll dabei komplett mit eigenen Anteilen bezahlt werden, wie der Deutsche-Börse-Konkurrent am Donnerstag in London mitteilte.

Der Schritt kommt nicht mehr ganz überraschend, nachdem die LSE bereits am Wochenende mitgeteilt hatte, dass sie mit den Refinitiv-Eigentümern Blackstone und Thomson Reuters über einen Kauf verhandelt. Diese werden nach Abschluss der Transaktion, der für die zweite Hälfte des kommenden Jahres erwartet wird, 37 Prozent der LSE-Anteile halten.

Mit der Refinitiv-Übernahme spuckt die LSE der Deutschen Börse bei ihren Expansionsplänen in die Suppe. Der deutsche Konzern war an Teilen des Refinitiv-Devisenhandels interessiert. Refinitiv ist die frühere Datensparte von Thomson Reuters, die der Finanzinvestor Blackstone in einer Gruppe mit anderen Käufern im vergangenen Jahr mehrheitlich übernahm.

In dem Geschäft wurde der Terminal-Betreiber und Bloomberg-Konkurrent mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Londoner Börse kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 28 Milliarden Dollar.