London sperrt Versicherungsmarkt für russische Luft- und Raumfahrt

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will seinen Versicherungsmarkt für russische Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche sperren. Wie das Finanzministerium in London am Donnerstag mitteilte, sollen russische Unternehmen daran gehindert werden, direkte oder indirekte Versicherungen oder Rückversicherungen mit in Großbritannien ansässigen Dienstleistern abzuschließen. "Bei der Ergreifung dieser Maßnahmen stellt Großbritannien sein Bekenntnis unter Beweis, schwere wirtschaftliche Sanktionen als Antwort auf Russlands Invasion in die Ukraine zu verhängen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Regierung werde eine Gesetzgebung vorlegen, um Finanztransaktionen britischer Versicherungsunternehmen in Verbindung mit russischen Firmen oder zum Einsatz in Russland zu unterbinden, so das Finanzministerium. Zusammen mit ähnlichen Maßnahmen der EU werde das die russische Wirtschaft weiter vom internationalen Finanzsystem isolieren./cmy/DP/stw