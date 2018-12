London erlebt die Sicherung einer 120-Millionen-USD-Investition durch Waves Platform für die Integration der Vostok-Blockchain in Unternehmens- und Behörden-IT-Systeme

London (ots/PRNewswire) -Die erste Finanzierungsrunde steigert den Wert des Vostok-Projektsauf 600 Millionen USD, wobei eine zweite Runde für Anfang 2019geplant istWaves Platform, die weltweit schnellste öffentlicheBlockchain-Plattform mit Niederlassungen in London und andereneuropäischen Städten, konnte 120 Millionen USD für die Finanzierungihrer privaten Blockchain-Plattform und ihres SystemintegratorsVostok sicherstellen. Der Londoner FinanzdienstleistungskonzernDolfin unterstützte den Deal in Bezug auf Strukturierung undKoordinierung.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800008/Vostok.jpg )Das Vostok-Projekt wurde vom Waves Platform-Team speziell fürgroße Unternehmen und öffentliche Einrichtungen als Basis für derendigitale Infrastruktur entwickelt. Der Start der ersten Projekte wirdfür Europa und Asien Anfang 2019 erwartet.Dazu meinte Sasha Ivanov, Gründer und CEO von Waves Platform: "DasVostok-Projekt liegt an der Schnittstelle verschiedener disruptiverTechnologien, darunter Blockchain, Big Data, künstliche Intelligenzund industrielles Internet der Dinge. Wenn diese in dieIT-Infrastrukturen von Unternehmen und Behörden integriert werden,legen wir den Grundstein für die digitale Wirtschaft. Dies ist dielogische Fortsetzung unserer Arbeit der letzten Jahre, und dietechnologischen Erfolge von Waves Platform gehen sogar noch weiter."Investoren in Vostoks wichtigsten Zielmärkten wurden angesprochen,um sich an der ersten Finanzierungsrunde zu beteiligen. Doch bei derAuswahl der Kapitalquellen ging es nicht nur darum, Geldbeizusteuern. Investoren mussten zudem über das erforderlicheKnow-how und die notwendige Motivation verfügen, um ihreGeschäftsressourcen für die Weiterentwicklung des Projekts und einPortfolio aus Projekten zu nutzen, für die Vostok-Technologien vonVorteil sein würden.Dazu meinte Denis Nagy, CEO bei Dolfin: "London wird global immerwichtiger für DLT und andere disruptive Technologieprojekte. Wir sindstolz darauf, dass sich Waves und Vostok für London als eines ihrerTechnologiezentren und als zuverlässigen globalen Hub fürjuristisches und finanzielles Know-how entschieden haben. Trotz desgestiegenen Interesses der Anleger an digitalen Technologien ist dieGewinnung privater Finanzmittel oft problematisch, da keinefinanzielle Infrastruktur vorhanden ist, um Deals im DLT-Raum zuunterstützen und zu strukturieren. Zusammen mit dem Vostok-Team habenwir ein Modell entwickelt, mit dem Private-Equity-Anlegern bereitsvertraut sind und das dabei jedoch auf die Finanzierung desVostok-Blockchain-Projekts zugeschnitten ist.Informationen zur Waves PlatformWaves Platform wurde 2016 gegründet und ist die weltweitschnellste öffentliche Blockchain-Plattform. Sie bietetbenutzerfreundliche, hochfunktionelle Tools für das Erstellendezentraler Anwendungen. Es handelt sich um eine unternehmensfähigePlattform mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit, einfachen Operationenfür digitale Assets (darunter Erstellung, Übertragung und Austausch)und einer unkomplizierten Benutzererfahrung. Sie hat sich darüberhinaus zu einer der weltweit größten Tech-Communities entwickelt undist Partnerschaften mit verschiedenen renommierten internationalenOrganisationen eingegangen.https://wavesplatform.comInformationen zum Vostok-ProjektVostok ist eine universelle Technologielösung für skalierbaredigitale Infrastruktur, die 2018 von Waves Platform entwickelt wurde.Sie besteht aus zwei Elementen: einer grundlegenden technologischenInnovation (der digitalen Vostok-Plattform) und einem Facilitator fürWartung, Entwicklung und Optimierung (dem Vostok-Systemintegrator).Dieses Projekt verfolgt das Ziel, eine grundlegende digitaleInfrastruktur für Zertifizierung, Registrierung und Datenverfolgungzu schaffen und neue Technologien in der geschäftlichen undöffentlichen Verwaltung benutzerfreundlich zu gestalten.https://vostok.ioInformationen zu DolfinDolfin ist eine unabhängige agile Wealth-Management-Plattform, diePrivatkunden, Finanzberatern und institutionellen Anlegern Custody-,Brokerage- und Asset-Management bereitstellt. Dolfin eröffnet zügigAnlagekonten, sichert Vermögenswerte, bietet Zugang zu den weltweitenKapitalmärkten und stellt hochkarätige Anlagenexpertise bereit. Das2013 als Londoner Wealth Boutique gegründete Unternehmen zeichnetsich aus durch diversifizierte Finanzlösungen, eine internationalePräsenz und maßgeschneiderte Technologie. Derzeit betreut Dolfin mehrals 1,7 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen und wickelt jedenMonat Maklergeschäfte im Wert von ca. 650 Millionen USD ab. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen inMalta und Amsterdam und unterliegt der Aufsicht der UK FinancialConduct Authority und der Malta Financial Services Authority.https://dolfin.comPressekontakt:press@vostokplatform.io+7-985-097-56-55Original-Content von: Vostok, übermittelt durch news aktuell