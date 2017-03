London Taxi Company eröffnet £300 Millionen teures neues Fahrzeugwerk

Coventry, England (ots/PRNewswire) -Die London Taxi Company (LTC) gab heute die offizielle Eröffnungdes ersten Fahrzeugwerks Großbritanniens bekannt, das ausschließlichElektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite (Extended Range ElectricVehicles/REEV) herstellt. In diesem neuen, hochmodernen Fahrzeugwerkin Ansty (Coventry) wird das erste, speziell für diesen Zweckgefertigte Elektrotaxi in Massenproduktion hergestellt.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/481219/Factory_line.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/481220/Factory_worker.jpgLTC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Geely, hatmehr als £300 Millionen in das neue Werk und das Londoner Taxi dernächsten Generation investiert, das in diesem Werk hergestellt undweltweit exportiert wird. Diese Investition und Vergrößerung von LTCschuf mehr als 1000 neue Arbeitsplätze, darunter 200Ingenieursstellen und 30 Ausbildungsplätze.Das Werk hat eine Produktionskapazität von mehr als 20.000Fahrzeugen pro Jahr. Diese Fahrzeuge haben nur einen einzigen Zweck:die besten extrem emissionsarmen Nutzfahrzeuge in der Welt zu sein.Die neue leichtgewichtige Elektrotaxiplattform ist mit bewährtenAntriebsstrang-Technologien und Komponenten von Volvo Carausgestattet, bewahrt jedoch gleichzeitig das weltweit bekannte undbeliebte traditionelle Aussehen. Weitere Varianten dieser neuenElektrofahrzeug-Architektur sind geplant.Alle in diesem Werk hergestellten Fahrzeuge müssen die bisherstrengsten Prüfungen in der Geschichte des Unternehmens bestehen.Jedes Testfahrzeug muss fast 500.000 Kilometer zurücklegen, oft unterextremen Bedingungen, damit die Fahrzeuge für absolut jede Stadtgeeignet sind. Mit diesem Programm kann LTC weltweit führendeNutzfahrzeuge für den Stadtbetrieb anbieten, die die höchstenStandards in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit undGebrauchstauglichkeit erfüllen und spezifisch für denanspruchsvollsten täglichen Einsatz konstruiert sind.Das vollkommen neue Elektrotaxi kommt zuerst im 4. Quartal 2017 inLondon auf den Markt, dann weltweit Anfang 2018. Das neue Fahrzeugwird aufgrund seiner erheblich geringeren Kraftstoffkosten imVergleich zu seinen Vorgängermodellen ausgesprochen wettbewerbsfähigsein.Die Technologie der neuen Fabrik und im Fahrzeug ist auf demallerneuesten Stand. Sie wurde in Zusammenarbeit mit anderenMitgliedern der Geely-Gruppe entwickelt, einschließlich Volvo Car,und mit der langjährigen Tradition und Erfahrung von LTC in derzweckbestimmten Konstruktion von Taxis kombiniert.Durch diese Partnerschaft wird sichergestellt, dass das Fahrzeugseine wichtigsten Eigenschaften beibehält (z. B. rollstuhlgerecht,ausgezeichnete Manövrierfähigkeit) und gleichzeitig neue Vorteile zubieten hat, wie z. B. den geräumigen Fond mit Sitzen für sechsFahrgäste und einen hochentwickelten elektrischen Antriebsstrang.Chris Gubbey, CEO der London Taxi Company, meint dazu: "Heutefeiern wir die Wiedergeburt der London Taxi Company, ein Unternehmenmit einem ganz spezifischen Ziel: Entwicklung und Bau speziellerNutzfahrzeuge für den Stadtbetrieb, die in Städten rund um die Weltbetrieben werden und die Betriebskosten für die Fahrer reduzierenkönnen."Pressekontakt:Will BarberLeiter UnternehmenskommunikationThe London Taxi Company+44 (0)7976 980 694+44 024 7657 2113wbarber@london-taxis.co.uk. Sam Hardystellvertretender DirektorInfluence Associates+44 07815 863 968. Sarah Pellingleitende ManagerinInfluence Associates+44 07867 375 290.Original-Content von: London Taxi Company, übermittelt durch news aktuell