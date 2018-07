London Stock Exchange: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Börse London notiert die Aktie London Stock Exchange am 25.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 4550 GBP. Die Aktie der London Stock Exchange wird dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" zugeordnet.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für London Stock Exchange entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für London Stock Exchange beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,13 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,19) für diese Aktie. London Stock Exchange bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

