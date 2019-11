London Stock Exchange: Was für eine Entwicklung!

An der Börse London notiert die Aktie London Stock Exchange am 01.11.2019, 11:36 Uhr, mit dem Kurs von 7038 GBP. Die Aktie der London Stock Exchange wird dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses London Stock Exchange auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die London Stock Exchange sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu London Stock Exchange vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die London Stock Exchange. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5912,86 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,97 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6954 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist London Stock Exchange mit einem Wert von 51,5 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,89 , womit sich ein Abstand von 36 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei London Stock Exchange in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".