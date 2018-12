Das London Psychiatry Centre: Lebensverändernde Entdeckung für Patienten mit bipolarer Störung

London (ots/PRNewswire) -Eine bahnbrechende Entdeckung ermöglicht es einer bestimmtenGruppe von Patienten mit bipolaren Störungen, eine wirksameBehandlung mit minimalen oder gar keinen Nebenwirkungen zu erhalten.Das Team des London Psychiatry Centre(http://www.psychiatrycentre.co.uk) ist weltweit das erste, das einenAnsatz namens "Präzisionsmedizin" in der Psychiatrie erfolgreich aufdie Behandlung von Typ-2- und subschwelligen bipolaren Störungenanwendet, insbesondere bei Patienten mit vier oder mehrStimmungsschwankungen innerhalb eines Jahres (Rapid Cycle). Dies istein lebensveränderndes Ereignis für Menschen mit bipolarer Störung.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800704/rTMS_treatment.jpgGewöhnliche Behandlungen beinhalten die Einnahme von 3-4Medikamenten mit Nebenwirkungen, die viele Patienten für unerträglichhalten. Das Zentrum kombinierte repetitive transkranielleMagnetstimulation (rTMS) (https://www.psychiatrycentre.co.uk/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation-rtms-clinic/) mitHochdosis-Thyroxin, das durch gezielte genetische Tests aufschilddrüsenaktivierende Enzyme gesteuert wurde, und konntebeobachtet, dass Patienten mit bipolaren Störungen mit minimalen odergar keinen Nebenwirkungen behandelt werden können.Dr. med. Andy Zamar, Gründer des London Psychiatry Centre undberatender Psychiater, kommentiert: "Die größte Herausforderung fürPatienten mit bipolaren Störungen ist die erhebliche Belastung durchNebenwirkungen, die mit herkömmlichen Behandlungen einhergehen. DieEntdeckung dieser neuen Behandlungsmethode ist bahnbrechend fürPatienten, ihre Angehörigen und die psychische Gesundheit, und wirhoffen, dass dies den Weg für einen weltweiten Wandel in derBehandlung bipolarer Störungen ebnen wird."Das Zentrum ist bekannt für seine bahnbrechende Arbeit und hatneue Technologien in Großbritannien und Europa eingeführt, darunterrTMS (https://www.psychiatrycentre.co.uk/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation-rtms-clinic/) und eTNS(https://www.psychiatrycentre.co.uk/treatments/etns/). Die Entdeckungwurde von Dr. med. Andy Zamar, dem beratenden Endokrinologen Dr. med.Abbi Lulsegged und dem beratenden Kardiologen Dr. Robin Roberts nachder Beobachtung gemacht, dass die meisten, wenn nicht sogar alle mithochdosiertem Thyroxin behandelten PatientenSchilddrüsenfunktionstestprofile hatten, die eine Verzögerung bei derAktivierung des Schilddrüsenhormons zeigten. Das Team begann, diegenetische Kodierung der Enzyme zu untersuchen, die dasSchilddrüsenhormon aktivieren, um die Behandlung vorherzusagen und zuverfeinern, sowie Nebenwirkungen zu vermeiden. Sie beobachten, dassdie meisten Patienten einen Mangel an einem, zwei oder beiden Enzymenhatten, die zur Aktivierung des Schilddrüsenhormons notwendig sindund zur Stabilisierung der Stimmung beitragen. Patienten, die dieKombination aus rTMS und hochdosiertem Thyroxin erhielten,berichteten über geringe oder keine Nebenwirkungen und sahen, wiesich ihr Zustand nach Jahren erfolgloser Behandlung mit mehrerenMedikamenten und/oder ECT vollständig erholte.HINWEISE AN DIE REDAKTEURE:Präzisionsmedizin: https://www.psychiatrycentre.co.uk/treatments/bipolar-disorders/precision-medicine/ (https://www.psychiatrycentre.co.uk/treatments/bipolar-disorders/precision-medicine/)rTMS: https://www.psychiatrycentre.co.uk/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation-rtms-clinic/ (https://www.psychiatrycentre.co.uk/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation-rtms-clinic/)The London Psychiatry Centre: https://www.psychiatrycentre.co.uk/Pressekontakt:v.guthrie@digital-catalyst.com+44(0)7817-350508Original-Content von: The London Psychiatry Centre, übermittelt durch news aktuell