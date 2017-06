London: Konservative unterbrechen Wahlkampf

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem jüngsten Anschlag in London setzen die Konservativen um Premierministerin Theresa May ihren Wahlkampf aus. "Die Konservative Partei wird heute auf nationaler Ebene keinen Wahlkampf machen", teilte ein Sprecher mit. Am Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt.

In der Nacht auf Sonntag waren bei einem Anschlag im Herzen der Stadt sechs Menschen ums Leben gekommen, 48 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei Angreifer wurden durch Sicherheitskräfte erschossen. Bereits Ende Mai war der Wahlkampf nach dem Anschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester unterbrochen worden. Der Londoner Bürgermeister Khan sprach sich in einem Interview gegen eine Verschiebung der Wahlen aus.

Foto: über dts Nachrichtenagentur