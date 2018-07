London Finance & Investment: Ist jetzt alles möglich?

Für die Aktie London Finance & Investment aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 23.07.2018 ein Kurs von 44,5 GBP geführt.Die Aussichten für London Finance & Investment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Die Aktie von London Finance & Investment gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,65 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Asset Management", der 36,34 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

