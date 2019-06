LondonMetric Property: Lohnt sich die Aufruhr?

Für die Aktie LondonMetric Property wird an der heimatlichen Börse London am 12.06.2019, 06:18 Uhr, ein Kurs von 206,6 GBP geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der LondonMetric Property als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 208,75 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,04 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 206,6 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei LondonMetric Property aktuell 3,97. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". LondonMetric Property bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von LondonMetric Property zahlt die Börse 23 Euro. Dies sind 48 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 15,58. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.