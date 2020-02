Lompscher hat Plan B für mögliches Scheitern des Berliner Mietendeckels vor Gericht

Berlin (ots) - Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, KatrinLompscher, hat bereits einen Plan B für den Fall, dass Gerichte den umstrittenenMietendeckel zu Fall bringen.Wenn Gerichte urteilten, dass das Land Berlin gar nicht die Kompetenz gehabthabe, einen Mietendeckel zu etablieren, dann müsse man auf den Bund einwirken."Wenn das, was wir hier vorhaben, nämlich die Mietentwicklung so zu begrenzen,dass es mit Durchschnittseinkommen tragbar bleibt, auf Landesebene nichtregelbar ist, dann muss der Bund ran", erklärte Lompscher in derrbb-Fernsehsendung "hard Talk aus Berlin". Sollte das Land Berlin die Kompetenzfür derart weitreichende Maßnahmen wie einen Mietendeckel zugesprochen bekommen,aber von Gerichten zu Nachbesserungen am Gesetz aufgefordert werden, dann"werden wir natürlich das nach den Hinweisen des Verfassungsgerichtsentsprechend überarbeiten", so Lompscher.In der rbb-Sendung schlug die Senatorin der Partei DIE LINKE auch kritische Tönegegenüber ihrem eigenen politischen Lager an. Den massenhaften Verkauf vonlandeseigenen Wohnungen in Berlin um die Jahrtausendwende, den die PDSseinerzeit politisch mitverantwortet hat, bezeichnete sie "als ganz falscheReaktion" und den Verkauf von Tafelsilber: "Das hängt uns bis heute an. Es wardamals aus rein finanziellen Gründen."Lompscher, die in Berlin von Oppositionsparteien und Verbänden dafür kritisiertwird, den Bau neuer Wohnungen zu vernachlässigen, lobte die Hansestadt Hamburg."Hamburg ist ein Vorbild, was den Wohnungsneubau angeht. (...) Berlin hat erst2014 wieder angefangen."Die Sendung "hard Talk aus Berlin" ist ein neues Gesprächsformat imrbb-Fernsehen. Dabei werden vorrangig Politikerinnen und Politiker vomJournalisten Jörg Thadeusz einer halbstündigen kritischen Befragung zu aktuellenThemen unterzogen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburghard Talk aus BerlinAnsprechpartnerTel.: +49 (0)30 979 93-24501https://www.rbb-online.de/talkausberlin/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4511369OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell