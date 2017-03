Lompscher: Mehr Akzeptanz für Bauprojekte durch mehr Bürgerbeteiligung

Berlin (ots) - Der Berliner Senat will Anwohner bei landeseigenenWohnungsbau-Projekten besser informieren und beteiligen.Das hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) amMontag im rbb-Inforadio angekündigt. Ein solches Verfahren sei mitden Wohnungsbaugesellschaften verabredet worden, sagte Lompscher.Konkret nannte sie drei Prinzipien der Bürgerbeteiligung, die sie mitden Gesellschaften vereinbart habe. Sie erhofft sich davon mehrAkzeptanz bei den Anwohnern."Den städtischen Gesellschaften haben wir drei Prinzipien mit aufden Weg gegeben. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen frühzeitig mitBebauungsvarianten an die Anwohnerschaft, Nachbarschaft herantreten.Sie sollen deutlich machen, worin der Mehrwert des Vorhabens auch fürdie Nachbarschaft, fürs Quartier besteht. Und sie sollenprojektbegleitend Gremien einrichten, an die Leute sich wendenkönnen, wenn sie ein Problem haben, wenn sie eine Frage haben, wennsie eine Anregung haben...."Vor allem im ehemaligen Ostteil der Stadt planenWohnungsbaugesellschaften, bislang freie Flächen zu bebauen. Dagegenprotestieren Mieter immer wieder.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell