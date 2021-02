Lomiko schließt den Erwerb von 100 % von La Loutre ab und definiert die Ziele für Kugelgraphit im Rahmen seiner Anodenproduktionsstrategie

Quelle: IRW Press

(Vancouver, British-Columbia) 1. Februar 2021 – Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) (Lomiko oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb von 100 % am Flockengraphitprojekt La Loutre – https://www.lomiko.com/wp-content/uploads/2019/07/LMR-NR-La-Loutre-Drilling-Results-Pre-ss-Release-final-July-8-2019.pdf mit einer Zahlung von $ 1.125.000 an den Verkäufer, Quebec Precious Minerals Corporation, abgeschlossen hat. Die Übertragung der Eigentumsrechte hat begonnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



