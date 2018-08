Lombard Odier muss im US-Steuerstreit 5,3 Millionen US-Dollar nachbezahlen

Washington (awp) - Die Vermögensverwaltungs-Gruppe Lombard Odier muss im Rahmen des US-Steuerstreits eine Nachzahlung an die US-Behörden in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar leisten. Lombard Odier habe bei dem Ende 2015 geschlossenen Vergleich gewisse Konten mit US-Verbindungen nicht offengelegt, über welche sie Kenntnis hatte oder zumindest hätte haben müssen, teilte das US-Justizministerium (Department of Justice DoJ) am Mittwoch mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten