Lombard Odier Investmentsparte kooperiert mit Credit Suisse Asset Management

Zürich (awp) - Die Genfer Vermögensverwaltungs-Gruppe Lombard Odier geht eine Partnerschaft mit Credit Suisse Asset Management ein. Dazu haben die beiden Parteien vereinbart, einen Aktienfonds der Credit Suisse im Umfang von 236 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen an Lombard Odier zu übertragen, wie die Genfer am Dienstag mitteilen.

Der von Lombard Odier per 26. Juni 2018 mit dem Namen "Global Prestige" erneut ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten