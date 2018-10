Lombard International Assurance stellt eine neue Absicherungslösung für hochvermögende Privatanleger vor

Luxemburg (ots/PRNewswire) -- Der International Life Plan ist eine reine Absicherungslösung fürhochvermögende Kunden- Diese Lösung ist speziell darauf zugeschnitten, eine Reihe vonUmständen abzudecken, z.B. Liquidität im Todesfall fürErbschaftsteuerverpflichtungen und Schlüsselpersonenrisiken- Die internationale Lebens- und Risikoversicherung kann für mehrereWährungen abgeschlossen werden, z.B. GBP, EUR, USD oder CHFLombard International Assurance, ein weltweit führender Anbietervon Vermögensplanungslösungen für hochvermögende Privatanleger undInstitutionen, gab heute die Einführung des International Life Planbekannt. Diese gut durchdachte Absicherungslösung bietethochvermögenden Kunden (HNWIs) die Möglichkeit, wichtige Teile ihrespersönlichen, familiären und geschäftlichen Nachlasses abzusichernund zu schützen, indem sie die nötige Liquidität für Anforderungender Nachlassplanung bereitstellt.Familien halten zunehmend nach Möglichkeiten Ausschau, sich gegenRisiken abzusichern, die mit einer langfristigen Nachfolgeplanungverbunden sind, insbesondere wenn das Familienvermögen auf mehrereRechtsordnungen verteilt ist. Großbritannien führte zum Beispiel vorkurzem ein Gesetz ein, nach dem sowohl direkt als auch indirektgehaltene Wohnimmobilien der Erbschaftsteuer für nicht ansässigePersonen unterliegen, ungeachtet dessen, ob sie in Großbritannienwohnen oder nicht. Seit der Erbschaftsteuerreform von 2016 inDeutschland unterliegt eine wachsende Zahl deutschermittelständischer Familienunternehmen der Erbschaftsteuer. Dieskönnte nach dem Tod des Inhabers erhebliche Störungen verursachen. Imschlimmsten Fall müsste das Familienunternehmen verkauft werden, umdie Erbschaftsteuer abzudecken. Aufgrund dieser wachsendensteuerlichen Verpflichtungen benötigen immer mehr internationaleFamilien Lösungen, um ihre Verbindlichkeiten zu decken, aber zugleichihr Vermögen für künftige Generationen zu schützen.Der International Life Plan von Lombard International Assuranceist speziell auf hochvermögende Personen zugeschnitten, die mitdiesen Herausforderungen konfrontiert sind. Er bietet ihnen dieMöglichkeit, ihre steuerlichen und sonstigen Verpflichtungeneffizient zu bewältigen und sicherzustellen, dass ihr finanziellerNachlass intakt bleibt. Besonders relevant ist diese Lösung fürPersonen, die aufgrund von internationalen Aktivitäten eine bessereAbdeckung benötigen, komplexere Planungsanforderungen haben unddeshalb sehr individuell zugeschnittene Lösungen benötigen.Neben der Abdeckung von Verpflichtungen im Zusammenhang mitNachlassplanung kann der International Life Plan auch als Instrumentfür das Risikomanagement verwendet werden, um ein breites Spektrumvon Anforderungen abzudecken, wie etwa die Sicherheit der Familie,die Rückzahlung privater und geschäftlicher Verbindlichkeiten, dieAbsicherung von Partnern und die Absicherung gegenSchlüsselpersonenrisiken.Axel Hörger, Chief Executive Officer von Lombard InternationalAssurance, erklärt: "Lombard International Assurance versteht dieBedeutung einer hochkomplexen, langfristigen Vermögensplanung fürhochvermögende Kunden. Diese Personen haben bedeutendeVerpflichtungen, deshalb ist es wichtig, rechtzeitig Liquiditätbereitzustellen, um sicherzugehen, dass ihr Vermächtnis erhaltenbleibt. Dank unserer konkurrenzlosen Fachkompetenz befinden wir unsin einer einzigartigen Position, eine solche Lösung anzubieten.""Als Pioneer bei fondsgebundenen Lebensversicherungen untermauernwir mit dem International Life Plan unsere ständigen Bestrebungen,mit bahnbrechenden Innovationen die besten Lösungen für unsere Kundenzu entwickeln. Wir werden unsere Palette anspruchsvollerAbsicherungsprodukte in den kommenden Monaten weiter ausbauen."Diese Lösung ist derzeit für Personen mit Wohnsitz inGroßbritannien und Deutschland verfügbar, sowie für Personen, dieVerpflichtungen in Großbritannien haben, obwohl sie dort nichtansässig sind. In Großbritannien ist sie als befristete oderlebenslange Absicherung verfügbar und in Deutschland mit befristetenOptionen von 10 Jahren bis zum Alter von 99 Jahren, wobei beim Toddes versicherten Lebens eine feste Todesfallleistung ausgezahlt wird.Es sind auch gemeinsame versicherte Leben möglich, wobei dieAuszahlung entweder beim ersten oder zweiten Todesfall erfolgt. DieDeckungssumme auf internationale Leben und Risiken kann auf britischePfund, Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken lauten.Lombard International Assurance ist bei RGA rückversichert, einemführenden Rückversicherer in der Sparte Lebensversicherung, um dashöchste Vertrauen in die zukünftige Zahlungsfähigkeit von LombardInternational Assurance und die langfristige Nachhaltigkeit desInternational Life Plans zu gewährleisten.Lombard International Assurance verwaltet eines der größtenfondsgebundenen Lebensversicherungsportfolios in Europa. DerInternational Life Plan nutzt unsere firmeninterne Fachkompetenz imBereich grenzüberschreitender Vermögenslösungen, um die Sicherheitder Kunden zu maximieren und selbst deren komplexesten undanspruchsvollsten Anforderungen an die Vermögensplanung zu erfüllen.Über Lombard InternationalLombard International ist ein führender, auf Lebensversicherungenaufbauender Anbieter für Vermögensstrukturierung mit mehr als 25Jahren Erfahrung. Wir vereinen die nötige Stärke und das Know-how, umvermögenden Kunden, ihren Familien, sowie Institutionen weltweitLösungen zur Vermögensstrukturierung auf der Basis fondsgebundenerLebensversicherungsprodukte anzubieten.Der Weltkonzern Lombard International ging im September 2015 anden Markt. Mit Hauptverwaltungen in Luxemburg und Philadelphia undLösungsangeboten für mehr als 20 Märkte in den USA, Europa, Asien undLateinamerika ist das Unternehmen in der Lage, auf weltweiter Ebenegrenzüberschreitende Lösungen für die Vermögensplanung mit einemtiefen Verständnis der lokalen Kulturen und Denkweisen anzubieten.Das weltweit verwaltete Vermögen belief sich zum 31. Dezember 2017auf über 41,2 Mrd. EUR. Das internationale Team bestehend aus über600 Mitarbeitern und verfügt über mehr als 60 technische Experten,die auf mehrere Rechtssysteme spezialisiert sind.Lombard International wird von Fonds gehalten, die von Blackstoneverwaltet werden. Blackstone Group L.P. ist eine der weltweitführenden Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen vonüber 434 Milliarden US-Dollar zum 31. Pressekontakt:Simren PriestleyCNC Communicationslombard@cnc-communications.comtel. +44 (0)203-755-1670