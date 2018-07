Erfurt (ots) - Basierend auf einem französischen Kinderbuch vonPascal Ruter, erzählt der Film "Herz über Kopf - Die Melodie ihresLebens" (MDR) von einer begabten jungen Cellistin, die kurz vor derAufnahmeprüfung an der Musikhochschule ihre Sehkraft verliert. Dieherzergreifende Tragikomödie ist am 13. Juli um 19:30 Uhr auf demLollywood-Sendeplatz bei KiKA zu sehen.Die zwölfjährige Marie ist eine exzellente Cellistin und träumtvon einer musikalischen Karriere. Doch eine degenerativeAugenerkrankung nimmt ihr nach und nach die Sehkraft. Sie bewirbtsich dennoch bei einer renommierten Musikschule, obwohl ihre Elternsie auf eine Blindenschule schicken wollen. Mit der Hilfe ihresFreundes Victor, der insgeheim in sie verliebt ist, findet MarieWege, um ihr schwindendes Augenlicht zu kompensieren.Der Originaltitel des Films "Le Coeur en braille" heißt übersetztso viel wie "Das Herz in Blindenschrift". Buch und Verfilmung sindein Plädoyer für Freundschaft, Liebe und Optimismus. Der RegisseurMichel Boujenah hat eine warmherzige und heitere Geschichte vollerSituationskomik inszeniert. Die 81-minütige französisch-belgischeFilmproduktion hat 2017 den Preis der Kinderjury sowie denPublikumspreis des Internationalen Kinderfilmfestivals Zlin in derTschechischen Republik gewonnen. Außerdem wurde "Herz über Kopf" zumInternationalen Filmfestival Schlingel 2017 mit dem Sonderpreis desMDR ausgezeichnet.Die Premiere "Herz über Kopf - Die Melodie ihres Lebens" (MDR)zeigt KiKA am 13. Juli 2018 um 19:30 Uhr auf demLollywood-Sendeplatz. Der Film wird mit Untertiteln undAudiodeskription angeboten. Verantwortliche Redakteurin beim MDR istBeate Biermann.Weitere Informationen sowie Bilder und Texte finden Sie in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell