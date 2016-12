Lokführergewerkschaft ruft Schlichtung in Tarifkonflikt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn gibt es ein Schlichtungsverfahren.



Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rief am Freitag die Schlichtung an, wie sie in Frankfurt mitteilte. Sechs Verhandlungsrunden waren ergebnislos geblieben. Strittig ist vor allem die Frage von mehr Ruhetagen für das Zugpersonal. Die GDL verhandelt für rund 35 000 Lokführer, Zugbegleiter und einige andere Berufsgruppen bei der Bahn./brd/DP/she