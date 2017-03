Lokalzeit Extra - Sprengung des Bonn-Centers live im WDR Fernsehen

Köln (ots) -Es war eines der Wahrzeichen der Bonner Republik. Das Bonn-Center amRande des ehemaligen Regierungsviertels - mit dem markanten undweithin sichtbaren Mercedes-Stern auf dem Dach. Knapp 50 Jahre nachseiner Eröffnung wird das 60 Meter große Hochhaus am kommendenSonntag (19. März 2017) gesprengt. An derselben Stelle soll ein neuesStadtquartier mit einem neuen Hochhaus entstehen.Das WDR Fernsehen überträgt die Sprengung am Sonntag, 19. März 2017live von 10.30 bis 11.15 Uhr. Titel: "Lokalzeit extra: SprengungBonn-Center", Moderation: Ralf Henscheidt.Redaktion: Tilman Rauh & Jörn BergmannPressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell