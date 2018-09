Lokaljournalismus und Demokratie - wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist

München (ots) - Neue Kooperation als Lösungsmodell für den lokalenJournalismus von morgen sucht die Konferenz "Lokaljournalismus undDemokratie - wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlichist" am 18.Oktober 2018 auf dem Hammerhof in Neuselingsbach(Mittelfranken). Veranstalter ist die gemeinnützige Gesellschaft"Kreatives Unternehmertum" in Zusammenarbeit mit derSchöpflin-Stiftung und der ZEIT-Stiftung.Städte und Gemeinden erleben ein langsames Verschwinden ihrerLokalredaktionen. Das hat viele Gründe. Jahrelang haben vor allemUnternehmen mit Werbung den deutschen Journalismus gut finanziert.Heute investieren sie vor allem auf den großen sozialen Plattformen.Fast 60 Prozent eines Werbedollars in den USA gehen direkt zu Googleoder Facebook. In Deutschland ist es ähnlich. Nachrichten,Geschichten und Informationen über den lokalen Raum sind aber für dengesellschaftlichen Zusammenhalt und für eine lebendige Demokratieelementar.Gesucht werden neue Allianzen und Kooperationen jenseits derausgetretenen Pfade, um einen pluralen, unabhängigen, kritischen undnachhaltig finanzierbaren Lokaljournalismus zu ermöglichen. In demZukunftsformat, dass von der Schöpflin Stiftung und der ZEIT-Stiftungunterstützt wird und an dem sich namhafte Experten wie Robert Amlung,Leiter Digitale Strategien des ZDF, Andreas Franke, LeiterLokalredationen der Nürnberger Nachrichten, Simone Jost-Westendorf,Geschäftsführerin LfM Stiftung für Lokaljournalismus, David Schraven,Geschäftsführer Correctiv, der Autor und Verleger Felix Plötz, dieWissenschaftler Professor Frank Lobigs von der TU Dortmund undProfessor Matthias Kurp von der Hochschule für Medien aus Köln sowieder ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volksbank Ermstal-Alb eG undder Programmleiter gemeinnütziger Journalismus derSchöpflin-Stiftung, Lukas Harlan beteiligen, sollen Finanzierung- undKooperationsmodelle für einen nachhaltigen Lokaljournalismus gefundenwerden. Die Veranstaltung, die sich an Journalisten,Kommunalpolitiker, Stiftungen, Unternehmer, Verlagsmitarbeiter,Verleger, Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,Wissenschaftler und Bürger richtet, wird vom Journalisten undDeutschen Medienpreis-Preisträger Louis Klamroth moderiert.Anmeldung unter: http://ots.de/MXBhbcÜber Kreatives Unternehmertum:Kreatives Unternehmertum ist eine neue gemeinnützigeBildungsorganisation, die sich durch eigene Forschungsprojekte undBildungsformate interdisziplinär mit einem zukunftsweisendenUnternehmertum und einer damit einhergehenden Gesellschaftsgestaltungbeschäftigt. Im Fokus des Wirkens Organisation aus München stehen diefrühe Auseinandersetzung mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungenzwischen Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor und Kultur sowie derenTransfer in wirksame Gestaltungstrategien und Konzepte fürIndividuen, Organisationen und Gesellschaft.Pressekontakt:Josef Krieg+49 173 850 5988jk@kreatives-unternehmertum.comwww.kreatives-unternehmertum.comKU Kreatives Unternehmertum gGmbHMies-van-der-Rohe-Str. 880807 München, DeutschlandGF: Manuel Binninger, Jonas NussbaumerRegistergericht München HRB 223547Sitz: MünchenOriginal-Content von: Kreatives Unternehmertum gGmbh, übermittelt durch news aktuell