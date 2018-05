Lokales zum Lauschen: Wie Lokalzeitungen mit Podcasts experimentieren / Die drehscheibe der Bundeszentrale für politische Bildung zeigt aktuelle Beispiele / Nicht alle Konzepte gehen auf

Bonn (ots) - In Amerika sind Podcasts von Tageszeitungen der großeHype, sie erreichen Millionen Hörerinnen und Hörer. In Deutschlandhingegen beginnen die Verlage erst, damit zu experimentieren. Diedrehscheibe, das Magazin für Lokaljournalisten der Bundeszentrale fürpolitische Bildung/bpb, hat nachgefragt, was sich die Redaktionendavon erhoffen.Der Augsburger Allgemeinen kam es zupass, dass in Bayern geradeder Wahlkampf beginnt. Das sei ein "sehr guter Zeitpunkt", um denPodcast "Bayernversteher" zu starten, sagt Chefredakteur Gregor PeterSchmitz. Die erste Folge erreichte 600 Zuhörer, und da das Projekt"ohne jede Werbung" gestartet sei, sei das sehr zufriedenstellend.Kurzfristig strebe man eine vierstellige Hörerzahl an.Auch der Podcast der Berliner Zeitung ist Chefsache. Seit Mai 2017präsentiert Jochen Arntz jeden Freitag ab sechs Uhr "Berlin Mitte -Hier spricht der Chefredakteur". Der Podcast sei nicht in ersterLinie dafür gedacht, um mit Werbung Geld zu verdienen, ergänzt Arntz,sondern um Werbung zu machen - für die Zeitung.Im Norden lud der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) zu"Schnack & Thumby" ein. Nach 21 Folgen war aber Schluss: DieHörerzahl habe "sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellthaben", sagt Online-Redakteur Maximilian Matthies. "Vielleicht habenwir unsere Zielgruppe nicht genug an die Hand genommen", meintMatthies.Entmutigen lassen will man sich beim SHZ-Verlag aber nicht. Derdigitale Wandel erfordere es, mit Projekten zu experimentieren, derenErfolg sich naturgemäß nicht planen lasse, sagt Matthies.Audio-Formate wollen die Flensburger jedenfalls auch künftigproduzieren.Selbst wenn also noch nicht alles läuft: Ein Anfang mit Podcastsim Lokalen ist gemacht.Zum ganzen Artikel: www.bit.ly/podcasts-drehscheibePressekontakt:Noch Fragen ? Besuchen Sie www.drehscheibe.org. Oder rufen Sie unsan: Stefan Wirner, Redaktionsleiter drehscheibe, Tel.: 030/695 66522, Mail: wirner@raufeld.deOriginal-Content von: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, übermittelt durch news aktuell