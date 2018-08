Wall: Was passiert jetzt?

Für die Aktie Wall stehen per 24.08.2018 27,16 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche.

Wall haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Wall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Home & Office Products"-Branche sind im Durchschnitt um 6,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,34 Prozent im Branchenvergleich für Wall bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,76 Prozent im letzten Jahr. Wall lag 28,34 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,79 Prozent liegt Wall 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Wall zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.