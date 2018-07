Lohnt sich das wirklich, Viper Energy?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Viper Energy unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Viper Energy-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 31,16 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Viper Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Viper Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Viper Energy liegt im Mittel wiederum bei 29,09 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 31,16 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -6,64 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Viper Energy insgesamt die Einschätzung "Hold".

