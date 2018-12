Lohnt sich das wirklich, Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index?

Weitere Suchergebnisse zu "VANGUARD INVESTMENTS CANADA INC":

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index per 21.12.2018 bei 23,14 CAD.

Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 24,26 CAD. Der letzte Schlusskurs (23,14 CAD) weicht somit -4,62 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (23,9 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,18 Prozent), somit erhält die Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index liegt bei 61,48, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Vanguard Ftse Developed ex North America High Yield Index bewegt sich bei 62,95. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".