Lohnt sich das wirklich, Roche?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Roche per 06.01.2022, 05:11 Uhr bei 374.65 CHF. Roche zählt zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Roche nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Roche-Aktie hat einen Wert von 53,95. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,35). Auch hier ist Roche weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,35), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Roche.

2. Dividende: Roche hat mit einer Dividendenrendite von 3,35 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.58%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt +1,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Roche-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Roche von 374,65 CHF ist mit +8,42 Prozent Entfernung vom GD200 (345,56 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 368,87 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Roche-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.