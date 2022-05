Lohnt sich das wirklich, Orgenesis?

Der Kurs der Aktie Orgenesis steht am 05.05.2022, 22:56 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 3.39 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Orgenesis einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Orgenesis jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Orgenesis. Es gab insgesamt fünf positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Orgenesis daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Orgenesis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Orgenesis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Orgenesis in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Orgenesis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,87 USD. Der letzte Schlusskurs (3,39 USD) weicht somit -12,4 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 3,29 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Orgenesis ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Orgenesis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.