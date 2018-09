Lohnt sich das wirklich, Nutrien?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Nutrien, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.09.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 71,94 CAD.

Die Aussichten für Nutrien haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nutrien. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nutrien beläuft sich mittlerweile auf 60,13 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 71,94 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,64 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 71,63 CAD. Somit ist die Aktie mit +0,43 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Nutrien-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Nutrien aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 62,54 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (71,94 CAD) ausgehend um -13,07 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Nutrien von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.