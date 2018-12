Lohnt sich das wirklich, MSC Industrial Direct?

Am 30.11.2018 ging die Aktie MSC Industrial Direct an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 88,59 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Nach einem bewährten Schema haben wir MSC Industrial Direct auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei MSC Industrial Direct beträgt das aktuelle KGV 14,99. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industrial Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 48,29. MSC Industrial Direct ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der MSC Industrial Direct-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 87,59 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (88,59 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,14 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (84,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,4 Prozent Abweichung). Die MSC Industrial Direct-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Die MSC Industrial Direct-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: MSC Industrial Direct hat mit einer Dividendenrendite von 2,86 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industrial Services"-Branche beträgt +0,9. Aufgrund dieser Konstellation erhält die MSC Industrial Direct-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.