Lohnt sich das wirklich, Ergomed?

Der Kurs der Aktie Ergomed stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 177,5 GBP. Der Titel wird der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugerechnet.Die Aussichten für Ergomed haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ergomed liegt mit einem Wert von 229,02 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 298 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotech & Pharma" von 57,58. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

Weiterlesen...