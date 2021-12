Lohnt sich das wirklich, Cleveland-Cliffs?

An der Börse New York notiert die Aktie Cleveland-cliffs am 10.12.2021, 08:08 Uhr, mit dem Kurs von 21.02 USD. Die Aktie der Cleveland-cliffs wird dem Segment "Stahl" zugeordnet.

Cleveland-cliffs haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cleveland-cliffs aktuell 5,19. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Cleveland-cliffs bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Cleveland-cliffs. Es gab insgesamt ein positive und acht negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cleveland-cliffs daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cleveland-cliffs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cleveland-cliffs mit einem Wert von 4,94 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,99 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.