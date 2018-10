Lohnt sich das wirklich, Bohai Automotive?

Per 28.09.2018 wird für die Aktie Bohai Automotive am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 5,88 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Auto Teile und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bohai Automotive einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bohai Automotive jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Bohai Automotive ist mit einem Kurs von 5,88 CNY inzwischen -8,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,4 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bohai Automotive haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bohai Automotive beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,87 Prozent und liegt mit 0,17 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,7) für diese Aktie. Bohai Automotive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.