Lohnt sich jetzt der Einstieg bei Gilead Sciences?

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Liebe Leser,

Gilead Sciences hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Denn mit den Notierungen geht es kontinuierlich abwärts, obwohl es zwischen Anfang 2000 und Mitte 2015 immer nur nach oben ging. Die Aktie hatte sich in der Spitze um mehr als 100 Euro verteuert, doch von dieser Euphorie ist nun nicht mehr viel zu spüren. Das waren die wichtigsten News der letzten Woche:

Enttäuschende Zahlen! Die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 sahen gar nicht so gut aus. Demnach ging der Umsatz im Zwölfmonatsvergleich um 6,9% auf 30,4 Mrd. US-Dollar zurück, was auch an den eingebrochenen Erlösen der Hepatitis-C-Sparte lag. Der Nettogewinn kollabierte gar um 25,4% auf 13,5 Mrd. US-Dollar. Immerhin sank der Ertrag je Anteilschein lediglich um 8,2% auf 11,57 US-Dollar.

Mauer Ausblick! Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, für das ein weiteres Umsatzminus von fast 22% auf 22,5 bis 24,5 Mrd. US-Dollar vorausgesagt wurde, hat alles andere als überzeugt. Der Nachsteuerertrag je Anteilsschein dürfte nun wohl unter 10 US-Dollar abrutschen, auch weil 28 neue Wirkstoffe in klinischen Testphasen stecken, die bekanntlich teuer sind.

Die Analystenmeinungen! Selbst für 2018 sehen Analysten nochmals rückläufige Gewinne voraus, so dass der ungebrochene Abwärtstrend wohl weiter anhalten wird. Eine technische Bodenbildung vorausgesetzt, könnte die Aktie dennoch einen zweiten Blick wert sein, schließlich sind weitere Blockbuster-Medikamente durchaus nicht unwahrscheinlich.

Wie wird sich Gilead weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse