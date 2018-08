Lohnt sich die Aktie von Sunrise Communications?

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker wie es bei Sunrise Communications aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 31.07.2018 um 00:07 Uhr notiert die Aktie Sunrise Communications im Segment „Integrierte Telekommunikationsdienste“ an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex bei 87,6 CHF. Die Entwicklung! Sunrise Communications liegt mit einer Dividendenrendite von 4,59 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt der „Telecom“-Branche mit 4,93 – das ergibt eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.