Lohnnachweis jetzt nur noch digital möglich / Gesetzliche Unfallversicherung schließt die Erprobungsphase ab

Berlin (ots) - Für das Meldejahr 2018 können Arbeitgeberinnen undArbeitgeber ihre Lohnsummen nur noch digital an die gesetzlicheUnfallversicherung melden. In den Jahren 2016 und 2017 war neben demdigitalen auch der alte Papierlohnnachweis verpflichtend. DieseÜbergangs- und Erprobungsphase ist jetzt abgeschlossen. DerLohnnachweis ist die Grundlage für den Beitragsbescheid, denBerufsgenossenschaften und Unfallkassen an die Unternehmen versenden.Die Abgabefrist für den digitalen Lohnnachweis 2018 endet am16.02.2019. Bis zu diesem Termin müssen alle Unternehmen eineentsprechende Meldung über Ihr Entgeltabrechnungsprogramm oder überdas "sv.net" (https://standard.gkvnet-ag.de/svnet/) an die für siezuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse übermittelt haben.Alle anderen Übermittlungswege wie Papierformular, Extranet oder Faxsind gesetzlich nicht mehr zulässig.Für das Meldejahr 2019 können die Unternehmen die erforderlichenStammdaten bereits ab dem 1.11.2018 elektronisch im Stammdatendienstder Unfallversicherung abrufen.Weitere Informationen zum Lohnnachweis:https://www.dguv.de/de/versicherung/uv-meldeverfahren/faq/index.jsp