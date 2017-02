An Lohnnachweis in Papierform denken

Berlin (ots) - Der Lohnnachweis ist eine der Grundlagen für dieBerechnung des Beitrages, den die Unternehmen für denUnfallversicherungsschutz ihrer Beschäftigten jährlich zahlen. Seitdiesem Jahr gibt es zwar den digitalen Lohnnachweis, er dient abernur zum Abgleich der Unternehmensdaten und noch nicht dazu, dieBeiträge zu berechnen. Die Meldepflicht ist erst erfüllt, wenn dieUnternehmen Lohnnachweise als Papierausdruck oder über das Extranetabgeben. Darauf hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBAU) am 17. Februar 2017 in Berlin hingewiesen, um Missverständnissezu vermeiden.Für die Beitragsjahre 2016 und 2017 müssen Unternehmen ihreLohnnachweise in Papierform oder per Extranet zusätzlich zumdigitalen Verfahren abgeben. Der digitale Lohnnachweis allein istnoch nicht ausreichend. Erst ab dem Beitragsjahr 2018 sollen dieArbeitsentgelte ausschließlich als elektronische Lohnnachweisegemeldet werden. So hat es der Gesetzgeber geregelt. Maßgeblich fürdie Beitragsberechnung sei daher noch immer ausschließlich derPapierlohnnachweis oder die Meldung per Extranet.Der Grund für das doppelgleisige Vorgehen ist eineQualitätssicherung damit ein fehlerfreies Verfahren gewährleistetwird. Wie die BG BAU erklärt, werde eine zweijährige Übergangsphasebenötigt, um die nach dem herkömmlichen Verfahren übermitteltenArbeitsentgelte reibungslos mit dem neuen digitalen Verfahrenabzugleichen. In der Übergangszeit sind die Unternehmen verpflichtet,beide Verfahren parallel anzuwenden.Sollten Unternehmen oder deren Steuerberater ihrePapierlohnnachweise oder die Meldungen per Extranet noch nichteingereicht haben, müssten wie bisher Arbeitsentgelte geschätzt undBußgelder erhoben werden. Um Nachtteile zu vermeiden, bittet die BGBAU Mitgliedsunternehmen, die ihre Meldung per Extranet oderPapiernachweis noch nicht eingereicht haben, dieses so schnell wiemöglich nachzuholen.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell