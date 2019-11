Lohnende Investition in die Zukunft der Pflege / Neue Ausbildungsumlage für mehr Azubis

Kiel (ots) - Mit dem Versand von Umlagebescheiden startet Schleswig-Holstein indiesen Tagen in die neue generalistische Pflegeausbildung. Darauf weist dieLandesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)hin. "Die Beiträge zur neuen Ausbildungsumlage sind eine lohnende Investition indie Zukunft der dringend benötigten Pflegekräfte", sagte derschleswig-holsteinische bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck, der hinzufügt:"Der Gesetzgeber hat entschieden, höhere Kosten für mehr Pflegekräftefestzulegen. Ausbildende wie nicht ausbildende Einrichtungen müssen folglich diePflegesätze und Preise anheben."In der ambulanten Pflege werden sich die Leistungen ab dem Jahr 2020 um rund 1,5Prozent verteuern, in stationären Einrichtungen wird die Versorgung durch dieneue Ausbildungsfinanzierung durchschnittlich 70 Cent pro Tag mehr kosten. DieseBeträge hat die Pflegesatzkommission in Schleswig-Holstein festgelegt. DieEinrichtungen und Dienste müssen diese erheben und an einen Umlagefondsweiterleiten. Aus diesem Fonds werden die Pflegeschulen und die Kosten derAuszubildenden finanziert. Jeder weiß, wie dringend wir Nachwuchs in der Pflegebrauchen, um die Versorgung in Zukunft sicherzustellen. Derzeit fällt esPflegebedürftigen und ihren Familien oftmals schwer, überhaupt einenPflegedienst oder einen Heimplatz zu finden, weil Personal fehlt", so Steinbuck.Das habe eine Umfrage des Verbandes belegt. "Die neue Ausbildung soll denPflegeberuf attraktiver machen. Die nötige finanzielle Ausstattung gehört dazu",erläutert der bpa-Landesvorsitzende.Die ersten Umlagebeiträge, für die die Dienste und Einrichtungen derzeit ihreBescheide erhalten, werden am 10. Januar 2020 fällig.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 550 in Schleswig-Holstein)die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sindim bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 MilliardenEuro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/332 78 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4453289OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell