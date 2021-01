Lohmann auf der BAU ONLINE 2021: Klebelösungen für den Fensterbau - und eine nachhaltige Technologie-Premiere

Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die internationale Bauindustrie trifft sich vom 13.-15. Januar live auf dem virtuellen Messeerlebnis BAU ONLINE 2021 - und die Building & Construction Experten von Lohmann laden zu einem Besuch an ihren digitalen Stand ein.Seit vielen Jahren sind die Bonding Engineers mit ihren zuverlässigen und innovativen Klebelösungen in allen Gewerken zuhause und reagieren flexibel auf die Herausforderungen der Bauindustrie: neue Werkstoffkombinationen, enge Kostenkalkulationen oder moderne Designtrends. Dabei bieten die High-Tech Klebebänder von Lohmann zahlreiche Vorteile, von der sofortigen Haftung, einer hohen Anwenderfreundlichkeit, Designfreiheit bis hin zu einer verbesserten Energieeffizienz und Emissionswerten in Gebäuden. Durch ihre hohe Flexibilität lassen sie sich problemlos in viele Automatisierungsprozesse integrieren und sind so auch wirtschaftlich attraktiv. Dabei begleiten die Klebeexperten ihre Kunden von der ersten Idee bis zur maßgeschneiderten Klebelösung und deren Prozessimplementierung. Diese Philosophie heißt bei Lohmann: "Smart Bonding Approach".Auf die Spezialausgabe der diesjährigen BAU ONLINE 2021 bringen die Bonding Engineers Lösungen für den Bereich der Fensterverklebung mit - und halten eine besondere Premiere für ihre Kunden bereit.Die zertifizierte Static Direct Glazing (SDG®) Methode mit Lohmann Klebebändern hat sich bereits seit vielen Jahren im Verglasungsprozess bewährt. Hierbei wird die Isoliereinheit direkt im Fensterflügel verklebt, wodurch schmalere Profilgeometrien bzw. eine größere Designfreiheit sowie neue, wartungsfreundliche Werkstoffkombinationen möglich werden. Durch die gleichmäßige Lastabtragung innerhalb der Fensterrahmenkonstruktion wird außerdem eine erhöhte Stabilität erreicht: ein Ärgernis für Einbrecher - in den Widerstandsklassen RC2 und RC3, gemäß der Norm DIN EN 1627 und der VE 08/4 (ift Rosenheim).Die neuen Produktvarianten DuploCOLL® 56056 und 56057 bieten hierfür extrem stabile Folienliner, die nicht überdehnt werden können. Darüber hinaus wird der Verglasungsprozess wesentlich vereinfacht - während Nachjustierungen der Scheibe bis zum Schluss möglich bleiben. Dazu wird vor dem Einsatz der Glasscheibe der Liner nur in den Ecken der Holzrahmen gelöst und erst nach der finalen Positionierung und Verklotzung vollständig entfernt.Aktuell spielen im Bereich des Fensterbaus insbesondere Glas- und Plexiglasabtrennungen eine wichtige Rolle: Wo immer eine enge Zusammenarbeit während der COVID-19 Pandemie gewährleistet werden soll, bieten sie maximalen Schutz und hohe Funktionalität. Für die Verklebung von Glastrennwänden bietet Lohmann mit dem sogenannten "Clear Performance Tape" DuploCOLL® CPT die optimale Lösung. Auf störende Verbindungselemente kannzugunsten dieses hochtransparenten Klebebandes verzichtet werden. Einfach und schnell in der Anwendung bietet es zusätzlich dämpfende und dichtende Eigenschaften und ist dank Randpassivierung unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen.Und die Bonding Engineers öffnen exklusiv auf der BAU ONLINE 2021 ein weiteres Fenster, in Richtung Zukunft. Mit der Technologie-Premiere TwinMelt® werden ganz neue Arten der Verklebung möglich - innovativ, nachhaltig und 100 % lösemittelfrei.Weitere Informationen und Videomaterial zu "Lohmann @ BAU ONLINE 2021" finden Sie unter diesem Link: https://www.lohmann-tapes.com/de/bau-online-2021__1310/.Melden Sie sich außerdem schon jetzt zu unseren spannenden Live-Präsentationen und vereinbaren Sie einen Termin zu einem 1:1 Gespräch mit unseren Building & Construction Experten:https://exhibitors.bau-muenchen.com/de/aussteller-produkte/aussteller-marken/aussteller-marken-details/ID/1078330/action/detail/controller/Exhibitors/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1396278/Lohmann_Static_Direct_Glazing_Solution.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1308729/Lohmann_Logo.jpgLohmann GmbH und Co. KGPR & Communications ManagerSonja Schöbitz M.A.Irlicher Str. 5556567 NeuwiedTel: +49 02631 34 6040Sonja.Schoebitz@lohmann-tapes.comOriginal-Content von: Lohmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell