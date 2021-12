Lohmann: Globale Naturschutzinitiative zum Firmenjubiläum

Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire) -Lohmann pflanzt zum 170-jährigen Firmenjubiläum weltweit Bäume – und setzt so ein Zeichen für den Klimaschutz.Die Initiative wurde von einer Mitarbeiterin ins Leben gerufen und weltweit umgesetzt. So pflanzten Helferinnen und Helfer, unterstützt durch die Geschäftsführung, in der Nähe des deutschen Standortes 170 Bäume. Jeder Baum steht für ein erfolgreiches Jahr seit der Gründung der Firma Lohmann. „Wir sind stolz auf unsere lange und erfolgreiche Historie als familiengeführtes Unternehmen. Zugleich haben wir stets die Zukunft im Blick. Um diese sicher zu gestalten, richten wir uns nachhaltig aus und legen großen Wert auf solche Naturschutzprojekte", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Jörg Pohlman. „Da wir als Spezialist für Klebtechnik global agieren, ist es uns wichtig, auch Umweltprojekte weltweit durchzuführen", so Geschäftsführer Dr. Carsten Herzhoff weiter.Am Standort in der Türkei wurden 170 Bäume in einem von Waldbränden zerstörtem Gebiet gesetzt. Ebenfalls 170 neue Bäume fanden unweit des schwedischen Standortes Kungälv eine neue Heimat. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen waren aktiv dabei – das ist es, was diese Aktion so einzigartig macht", sagt Stina Jochimsen, Finanz-Managerin bei Lohmann in Schweden.An anderen Standorten pflanzten die Mitarbeitenden so viele Bäume, wie die Niederlassung in Jahren besteht. So wurden beispielsweise in Dänemark 17 Bäume oder in den USA 31 Bäume gepflanzt. „30 in den Adirondack Bergen - der 31. Baum steht vor unserer Zentrale in Orange (Virginia) – als sichtbare Erinnerung an unseren Nachhaltigkeitsauftrag", berichtet Steven DeJong, Geschäftsführer Lohmann in Amerika. Am Standort in China (Tianjin) pflanzten motivierte Mitarbeitende 19 Holzapfelbäume, die im Außenbereich der Fabrik eingesetzt wurden. „Wir nennen diesen neu gestalteten Bereich liebevoll den Lohmann Wald", so Carina Ye, Vertriebsassistentin Lohmann in China. Die mit Abstand größte Anzahl Bäume pflanzte der Standort in Polen im Rahmen eines sogenannten „Green Events": „5000 Bäume – das war viel Arbeit! Wir sind sehr glücklich über diese Teamleistung und freuen uns schon auf die nächste nachhaltige Veranstaltung", so Malgorzata Pietryk, Managerin bei Lohmann Polen.Sonja SchöbitzLohmann GmbH & Co. KGIrlicher Straße 5556567 Neuwied / Germany+49 02631 34 6040sonja.schoebitz@lohmann-tapes.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1712732/Lohmann.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1671784/Lohmann_Logo.jpgOriginal-Content von: Lohmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell