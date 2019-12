Logz.io enthüllt die erste open-source-basierte Cloud Observability Platform, unterstützt von ELK und Grafana

Boston, Usa, und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Infrastructure Monitoringergänzt die Lösung Log Management von Logz.io und das Cloud SIEM zurUnterstützung moderner Engineering-TeamsLogz.io (https://logz.io/), eine führende Lösung für open-source-basiertesProtokollmanagement und Cloud-Sicherheit, gab heute die Einführung derallerersten Cloud Observability Platform (Cloudbeobachtbarkeitsplattform)bekannt, die von den Open-Source-Tools ELK und Grafana unterstützt wird.Mit der Plattform, die als vollständig verwalteter, entwicklerorientierterCloud-Service bereitgestellt wird, können SoftwareingenieureProblembehebungszeiten verkürzen, die Produktivität steigern und Sicherheit inDevOps-Workflows integrieren.Die Observability Platform wird von Kibana und Grafana unterstützt. Mit ihrkönnen die Ingenieure mühelos Korrelationen zwischen Metriken und Protokollenerstellen sowie für eine vollständige Transparenz für Kubernetes und verteilteCloud-Workloads sorgen. Die Lösung verfügt über sofort einsatzbereite proaktiveBenachrichtigungen und ist zu fortschrittlichem maschinellem Lernen fähig. Sokönnen die Ingenieure Probleme und Bedrohungen rascher identifizieren undbeheben.Die Cloud Observability Platform kombiniert optimal drei einzigartigeProduktangebote:- Logz.io Log Management - Bietet den ELK-Stack als vollständigverwalteten Service an und erweitert ihn um KI sowiefortschrittliche Datenanalysen.- Logz.io Infrastructure Monitoring - Bietet eine auf Grafanabasierende Überwachungslösung mit einer Korrelation von Metrikenund Protokollen an, um den Ermittlungsaufwand zu beschleunigensowie Problemlösungszeiten zu verkürzen.- Cloud SIEM (Security Information and Event Management) - Bieteteine einfache, DevOps-native Bedrohungserkennung und Analytik, dieauf dem ELK-Stack aufbauen."Entwickler nutzen Open-Source wegen seiner Flexibilität, Kreativität undInnovation. Die Skalierung, die Verwaltung und das Hosting von Open-Source-Toolsfür Überwachung und Protokollierung können allerdings ressourcen- undzeitaufwändig sein", so Tomer Levy, CEO von Logz.io."Wir haben die Logz.io Cloud Observability Platform entwickelt, weil wirmöchten, dass jeder Softwareingenieur Zugang zu Tools wie ELK und Grafana hat,ohne mit Wartungs- oder Skalierungsproblemen belastet zu werden."Über Logz.ioLogz.io (https://logz.io/) ist eine Cloudbeobachtbarkeitsplattform, mit derSoftwareingenieure die besten Open-Source-Tools auf dem Markt ohne komplexeVerwaltung oder Skalierung nutzen können. Logz.io bietet drei Produkte an: LogManagement (ELK-basiert), Infrastructure Monitoring (Grafana-basiert) sowie einELK-basiertes Cloud SIEM. Diese werden als vollständig verwaltete,entwicklerorientierte Cloud-Services angeboten. Sie wurden entwickelt, um denIngenieuren dabei zu helfen, ihre verteilten Cloud-Workloads effektiver zuüberwachen, zu sichern und Fehler zu beheben. Engineering-orientierteUnternehmen wie Turner Broadcasting, Siemens und Unity nutzen Logz.io, um dieÜberwachung und Sicherheit von Arbeitsabläufen zu vereinfachen, dieProduktivität von Entwicklern zu steigern, Problemlösungszeiten zu verkürzensowie die Leistung und Sicherheit ihrer missionskritischen Anwendungen zuerhöhen.Pressekontakt:Weitere Informationen zur Observability Platform von Logz.io erhaltenSie von Jon BrownSenior PR Account ManagerITPRlogz.io@itpr.co.ukTel.: +44 (0)207 183 820Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139307/4458074OTS: Logz.ioOriginal-Content von: Logz.io, übermittelt durch news aktuell