Logpoint veröffentlicht Converged SIEM mit SaaS

Kopenhagen, Dänemark und Boston, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Die einzige Lösung, die integrierte Cloud-basierte SIEM-, SOAR- und UEBA-Dienste direkt an Unternehmen jeder Größe liefert- Enthält Sicherheit für und schützt zentrale geschäftskritische AnwendungenLogpoint (https://www.logpoint.com/de/) verkündet die allgemeine Verfügbarkeit seines Converged SIEM (https://www.logpoint.com/en/product/comprehensive-threat-detection-and-response-with-converged-siem/), das SIEM (https://www.logpoint.com/de/produkt/logpoint-als-siem-tool/), SOAR (https://www.logpoint.com/de/produkt/steigern-sie-die-effizienz-der-analysten-mit-logpoint-soar/), UEBA (https://www.logpoint.com/de/produkt/ueba/) und Sicherheit für geschäftskritische Anwendungen kombiniert. Das Unternehmen wurde von Grund auf als Cloud-basierte, native SaaS-Plattform für Cybersicherheitsoperationen entwickelt und definiert die SIEM-Kategorie neu.„Das Logpoint Converged SIEM beseitigt die Komplexität des Betriebs von SIEM, SOAR, UEBA und Sicherheit für geschäftskritische Anwendungen in isolierten Plattformen. Wir sind der einzige Anbieter, der fortschrittliche Sicherheitsanalysen, automatisierte Untersuchungen und Reaktionen auf der Grundlage einer einheitlichen, hochwertigen Datenbasis nahtlos integriert. Logpoint Converged SIEM verkürzt die Time-to-Value und erhöht die Cybersecurity Effizienz", sagt Logpoint CTO Christian Have.Als SaaS-Komplettlösung wird Logpoint Converged SIEM immer optimal von Logpoint-Experten konfiguriert, so dass keine übermäßigen Ressourcen in die Implementierung investiert werden müssen und ein nahtloser Onboarding-Prozess entsteht. Die Sicherheitsforscher von Logpoint aktualisieren laufend die Produktfunktionen und Möglichkeiten für Detection und Response, wodurch die Fähigkeit, mit neuen Bedrohungen effizient umzugehen, erhöht wird und Unternehmen sich auf die wesentlichen Cybersecurity Aufgaben konzentrieren können.„Der Erwerb von SIEM-, SOAR- und UEBA-Funktionen kann komplex und kostspielig sein. Logpoint Converged SIEM vereinfacht den Einführungs- und Implementierungsprozess und macht Cybersecurity für Kunden innerhalb weniger Tage verfügbar. Es wird das zu einem fairen, transparenten und vorhersehbaren Preis angeboten", sagt Logpoint-CEO Jesper Zerlang.Logpoint Converged SIEM vereinheitlicht die Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen über Infrastrukturen, Assets und Endpunkte, Cloud-Plattformen und geschäftskritische Anwendungen wie SAP. Die Kundendaten in der Converged SIEM-Plattform werden je nach Kundenwunsch innerhalb der EU oder in den USA gehostet und sind gemäß den strengsten Datenschutzbestimmungen geschützt, einschließlich DSGVO, CCPA und Schrems II.Logpoint Converged SIEM ist als SaaS-Dienst oder On-Premise verfügbar.Hintergrundinformationen darüber, wie Logpoint die SIEM-Kategorie neu definiert, finden Sie im Blogpost von Logpoint-CTO Christian Have unter:https://www.logpoint.com/en/blog/Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mads Lindberg, Logpoint VP Kommunikation, Tel.: tel. +45 3031 714, E-Mail: mal@logpoint.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1772349/Converged_SIEM_DE.jpgOriginal-Content von: LogPoint, übermittelt durch news aktuell