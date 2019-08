Logopäden: Ausreichende Deutschkenntnisse für Erstklässler wichtig (FOTO)

Frechen (ots) -Im Zusammenhang mit der kontroversen Debatte anlässlich derForderung des CDU-Politikers Carsten Linnemann nach einerVorschulpflicht oder späteren Einschulung von Kindern ohneausreichende Deutschkenntnisse erklärt die Präsidentin des DeutschenBundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl), Dagmar Karrasch:"Ausreichende Kenntnisse der Unterrichtssprache sind wichtigeVoraussetzungen für Erstklässler, sich am Unterricht zu beteiligenund einen erfolgreichen Lernprozess zu durchlaufen.Deshalb ist es durchaus sinnvoll, Kinder ohne ausreichendeDeutschkenntnisse rechtzeitig zu erfassen und mit einer intensivenSprachförderung und Auseinandersetzung mit der Unterrichtssprache zuunterstützen, auch wenn dies möglicherweise zu einer späterenEinschulung führt. Letzteres betrifft jedoch vor allem Kinder, dieerst kurz vor dem Einschulungsalter nach Deutschland gekommen sind.Bei allen anderen Kindern sollten Sprachauffälligkeiten frühzeitigerabgeklärt werden und nicht erst kurz vor der Einschulung.Mehrsprachige Erziehung ist keine Ursache fürSprachentwicklungsstörungen, jedoch können Probleme in derSprachentwicklung den Erwerb der deutschen Sprache erschweren undeine wirksame Sprachförderung verhindern.Daher sollten bei allen Kindern Störungen der Sprachentwicklungmöglichst so früh erkannt werden, dass eine Sprachförderung oder, wonotwendig, eine gezielte logopädische Therapie, rechtzeitig vor derEinschulung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Logopädinnen undLogopäden stehen hier als Expertinnen und Experten für die Diagnostikund für die Beratung zur Sprachentwicklung - auch beiMehrsprachigkeit - zur Verfügung und sollten stärker einbezogenwerden."Informationen zu den Themen Sprachentwicklung, Sprachstörungen undMehrsprachigkeit finden Sie unter www.dbl-ev.de.Pressekontakt:V.i.S.d.P.: Dagmar Karrasch, Deutscher Bundesverband für Logopädie,Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen. Weitere Informationen: MargareteFeit, Tel.: 02234/37 95 327, Fax: 02234/37 95 313, E-Mail:presse@dbl-ev.de, Internet: www.dbl-ev.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., übermittelt durch news aktuell