Logitech mit hohem Umsatzplus im Schlussquartal 2017/18 – Ziele bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

Lausanne (awp) - Logitech hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende März) die Wachstumsgeschichte fortgesetzt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr werden bestätigt. Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis März um satte 16 Prozent auf 592,4 Millionen US-Dollar, wie der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.