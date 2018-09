Logitech-Chef Darrell: E-Sport ist in sechs bis zehn Jahren olympisch

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

BERLIN (awp international) - Der CEO des Computerzubehör-Herstellers Logitech, Bracken Darrell, glaub daran, dass E-Sport olympisch wird. Entweder 2024 in Paris, spätestens jedoch 2028 sei es soweit, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich glaube daran, dass es der grösste Sport der Welt wird", ergänzte Darrell. Beim E-Sport treten Gamer bei Videospielen nach festgelegten Regeln in den Wettbewerb. Für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten