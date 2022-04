Logitech Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Für die Aktie Logitech stehen per 18.04.2022, 11:22 Uhr 66.08 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Logitech zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Logitech beläuft sich mittlerweile auf 81,44 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 66,08 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,86 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,18 CHF. Somit ist die Aktie mit -4,48 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Logitech. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 72,02 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Logitech momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 49,27, was bedeutet, dass Logitech hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Logitech wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Logitech mit einem Wert von 16,1 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,69 , womit sich ein Abstand von 46 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

