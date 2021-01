Logitech Aktie: Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

Logitech übertraf die Erwartungen im 2. Quartal deutlich. Von Juli bis September erzielte der Anbieter von Computerzubehör einen beachtlichen Umsatzanstieg von 75% auf 1,26 Mrd $. Damit erwirtschaftete Logitech erstmals in der Firmengeschichte mehr als 1 Mrd $ in einem Quartal. Der Gewinn machte einen Sprung von 73 Mio auf 267 Mio $. So verdiente Logitech in nur drei Monaten mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung