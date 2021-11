Logitech Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Private Equity Holding":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Logitech, die im Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.11.2021, 19:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 75.18 CHF.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Logitech hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,17 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.07%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,9 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Logitech mit einer Rendite von 2,83 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,64 Prozent. Auch hier liegt Logitech mit 8,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von Logitech gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,58 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 29,11 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

