Logitech-Aktie: Morgan Stanley sieht 18% Abwärtspotenzial!

Überblick, Analystin bei, stufte die Aktie von(NASDAQ:LOGI) von “Equal Weight” auf “Underweight” herab und gab ihr Kursziel von $119 auf $82 an, was einem Abwärtstrend von 17,5% entspricht. In einer Research-Notiz mit dem Titel “Data Turning Bearish With More Downside From Here” stellte Huberty fest, dass die Daten des Unternehmens zeigen, dass der zyklische Rückenwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!