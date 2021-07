Logistikprobleme bremsen Umsatzwachstum der Shop Apotheke - Ziele in Gefahr

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke kämpft mit Logistikproblemen, weshalb womöglich die Jahresprognose wackelt.



Der gegenwärtig angespannte Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort Sevenum hätten für vorübergehend reduzierte Logistikkapazitäten gesorgt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Venlo mit. Im zweiten Quartal habe sich das Umsatzwachstum nunmehr verlangsamt. Das Unternehmen sieht dies aber als einen temporären Effekt. Die Nachfrage in allen Ländern bleibe hoch.

Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,9 Prozent auf 534 Millionen Euro. Allerdings war es mit Blick aufs zweite Quartal lediglich ein Umsatzplus von 7,3 Prozent auf 250 Millionen Euro.

Vorerst hält das Management um Konzernchef Stefan Feltens zwar an seiner Jahresprognose fest, laut der ein organisches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent und eine bereinigte operative Marge (Ebitda) von 2,3 bis 2,8 Prozent erreicht werden soll, doch seien diese Ziele inzwischen eine Herausforderung. Ob eine Aktualisierung der Prognose erforderlich sein werde, hänge nun von den Entwicklungen der nächsten Wochen ab. Vorbörslich rutschte die Aktie deutlich ab./tav/mis