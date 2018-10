"Logistikhelden" werben selbstbewusst für Wirtschaftsbereich / Bundesweite Imagekampagne spricht Bewerber und Öffentlichkeit an / Gemeinsames Vorgehen schafft große Aufmerksamkeit

Berlin (ots) - Mit der bundesweiten Imagekampagne "Logistikhelden"will Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich beiBerufseinsteigern und Jobsuchenden punkten und sein Ansehen in derÖffentlichkeit verbessern. Die Idee: An einer konzertierten Aktionbeteiligen sich möglichst viele logistiknahe Verbände, Vereine,Medien und Unternehmen und schaffen gemeinsam ein Höchstmaß anAufmerksamkeit. In der neu gegründeten Initiative "DieWirtschaftsmacher", die als Absender der Imagekampagne fungiert,bündeln Interessenvertretungen, Logistikdienstleister sowie Industrieund Handel gezielt ihre Kräfte und erreichen gemeinsam mehrSichtbarkeit und Reichweite als jeder für sich allein.Herzstück der Kampagne sind "Logistikhelden", die als sympathischeund glaubwürdige Botschafter für die Leistungsfähigkeit undProfessionalität aller logistischen Handlungsfelder insgesamt stehen.Es sind Menschen aus der Logistikpraxis in unterschiedlichenUnternehmen, die spannende Geschichten aus ihrem Arbeitsalltagerzählen. Auf Plakaten, in Anzeigen, im Internet und auf den gängigenSocial-Media-Kanälen sowie Videoportalen präsentieren dieLogistikhelden "starke Fakten" wie zum Beispiel die jährlicheKilometerleistung eines Berufskraftfahrers oder die Zahl dergelieferten Pakete im Rahmen humanitärer Logistik. Diese großenZahlen werden beim Betrachter ein Aha-Erlebnis auslösen. Die Motivebesitzen mit authentischer Bildsprache und starker Farbgebung einenhohen Wiedererkennungswert.Zahlreiche Unterstützer gewonnenBereits im Vorfeld des 35. Deutschen Logistikkongresses, der vom17. bis 19. Oktober in Berlin stattfindet, haben etwa 40Interessenvertretungen und Unternehmen einen "Letter of Interest"unterzeichnet und ihre Mitwirkung sowie finanzielle Unterstützungzugesichert. "Wir freuen uns, dass die Idee eines gemeinsamenVorgehens so viel positive Resonanz hervorruft und bei den Akteurenspürbar Begeisterung auslöst", sagt Prof. Thomas Wimmer, Vorsitzenderder Geschäftsführung der BVL.Entstanden ist die Idee zur Kampagne im BVL-Themenkreis "Image derLogistik". Eine achtköpfige Arbeitsgruppe hatte zunächstRahmenbedingungen definiert und erste Ideen entwickelt. Anschließendwurden mehrere Agenturen unter Federführung der Kölner Kreativen von"Get the Point" mit der konkreten Ausarbeitung der Kampagnebeauftragt. "Im Themenkreis arbeiten wir seit drei Jahren sehrkreativ und leidenschaftlich an der Frage, wie das Image der Logistikverbessert werden kann. Nun haben wir einen pragmatischen Weggefunden, der offensichtlich gut ankommt. Wir sind darüber hinaussehr froh, dass die BVL die ersten Schritte finanziell und mithochwertigen Netzwerk-Kontakten unterstützt hat", erklärt FraukeHeistermann, Sprecherin des Themenkreises und Mitglied imBVL-Vorstand.Initiatoren wollen Begeisterung weckenAuf dem 35. Deutschen Logistikkongress im Berliner HotelInterContinental präsentieren die Initiatoren an einem Infostand(Gartenlounge II) die Initiative "Die Wirtschaftsmacher" und derenKampagne "Logistikhelden". Ziel ist es, vor Ort weitere Unterstützerzu gewinnen und finanzielle Zusagen zu erhalten. In zwei Meetups, dieam 17. Oktober 2018 um 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Raum Schönebergstattfinden, wird das Konzept vorgestellt und mit den Teilnehmendendiskutiert. Auf dem Kongress-Areal sind außerdem Studierende derFachhochschule Würzburg als Kampagnen-Botschafter unterwegs, umKongressbesucher mit dem Thema in Berührung zu bringen. FraukeHeistermann: "Unser Ziel ist es, einen siebenstelligen Betrageinzuwerben, der es möglich macht, den notwendigen Werbedruck zuentfalten. Die Kampagne soll dann im zweiten Halbjahr 2019 starten."Folgende Unternehmen beteiligen sich inhaltlich und finanziell ander Imagekampagne "Logistikhelden" (Stand 12.10.2018, 14 Uhr)1. AEB GmbH2. agiplan GmbH3. Airbus Operations GmbH4. Air Cargo Community Frankfurt e.V.5. Albert Craiss GmbH & Co. KG6. AXIT GmbH7. BARIG - Board of Airline Representatives in Germany e.V.8. BEUMER Group GmbH & Co. KG9. BLG Logistics Group AG & Co. KG10. Bundesverband Kurier-Express-Post-Dienste e.V.11. Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.12. Colliers International Deutschland GmbH13. Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG14. Duvenbeck Consulting GmbH & Co. KG15. DVV Media Group GmbH16. EDEKA Minden-Hannover Logistik-Service GmbH17. Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG18. GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH19. GROUP7 AG20. Hans Geis GmbH + Co. KG21. inTIME Express Logistik GmbH22. ITG-GmbH23. logix - Initiative Logistikimmobilien24. LOXXESS AG25. Ludwig Meyer GmbH & Co. KG26. Magna Powertrain27. NOSTA Logistics GmbH28. Panattoni Europe29. PSI Logistics GmbH30. Seifert Logistics Group31. Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz e.V.32. Timocom GmbH33. TX Logistik AG34. Trierer Hafengesellschaft mbH35. valantic GmbH36. viastore SYSTEMS GmbH37. Volkswagen AG38. ZUFALL Logistics groupPressekontakt:Uwe Berndt,stellvertretender Sprecher BVL-Themenkreis "Image der Logistik"Tel.: 069 / 48981290; Mail: presse@die-wirtschaftsmacher.deUlrike Grünrock-Kern,Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BVL,Tel.: 0421 173 84 21; Mail: gruenrock-kern@bvl.deInformationen im Netz:www.die-wirtschaftsmacher.deOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell