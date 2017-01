Logistikflächenmarkt in Deutschland könnte 2017 erneut 6 Mio. m² toppen

Frankfurt (ots) - 2016 wurde auf dem deutschen Markt für Lager-und Logistikflächen nach Informationen von JLL ein neuer Rekorderzielt. Mit rund 6,7 Mio. m² wurden 8 % mehr Flächen umgesetzt(Eigennutzer und Vermietungen) als im bisherigen Rekordjahr 2015 (6,2Mio. m²), die 5- und 10-jährigen Durchschnittswerte um 22 % bzw. 46 %getoppt. Dabei haben die Umsätze durch Vermietungen imJahresvergleich um 10 % zugelegt und mit 4,33 Mio. m² erstmals die4-Mio. m²-Marke überschritten. Eigennutzerumsätze stiegen gegenüberdem Vorjahr um 5 % und erreichten nach 2014 mit 2,37 Mio. m² daszweithöchste je registrierte Volumen. Allein auf das Konto vonE-Commerce-Unternehmen gingen 2016 bundesweit ca. 560.000 m²:deutliche Steigerungen von einem Viertel gegenüber 2015 (447.000 m²)und +43 % gegenüber dem 5-Jahresschnitt (2011 bis 2015: 392.000 m²).Viele Vorzeichen für 2017 stimmen positiv. Dazu gehören neben denkonjunkturellen Prognosen mit einem BIP-Anstieg von 1,4 % dieanhaltende Flächennachfrage von Unternehmen, ihreInvestitionsbereitschaft und teils auch die anhaltendeRestrukturierung von Industriestandorten. Sie könnten dafür sorgen,dass die 6-Mio.-m²-Marke ein drittes Jahr in Folge überschrittenwird.Flächenumsatz in den Big 5 auf hohem NiveauIn den Big 5-Ballungsräumen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,Hamburg und München) wurde mit 2,1 Mio. m² nach 2011 (2,25 Mio. m²)das zweitbeste Umsatzvolumen erzielt. Gegenüber dem Vorjahr lag dasPlus bei 2 %, 5- und 10- Jahresschnitt wurden um 9 % und 24 %übertroffen.Den größten Zuwachs verzeichneten im Jahresvergleich die RegionenMünchen (+36 %) und Frankfurt (+21 %). Letztere erreichte mit 570.000m² sogar ihr bisher bestes Ergebnis. Ebenfalls im Plus bewegt sichdie Region Hamburg (+11 %), die mit 665.000 m² innerhalb der Big 5den Spitzenplatz 2016 innehat. In Berlin wurde der Vorjahreswertleicht (-8 %) und in Düsseldorf - allerdings nach einemaußergewöhnlich hohen Umsatzvolumen 2015 - deutlich verfehlt (-47 %).Im Vergleich zum Vorjahr legten vor allem Handelsunternehmendeutlich zu und erhöhten ihren Anteil von 31 % auf 41 %. Rund 31 %wurden von Unternehmen aus dem Bereich Transport, Verkehr,Lagerhaltung generiert - eine ähnliche Größenordnung wie 2015.Industrieunternehmen folgen mit 17 %, damit rund 133.000 m² wenigeran als im Vorjahr. Die fünf größten Abschlüsse des Jahres innerhalbder Big 5 wurden von Handelsunternehmen getätigt. Insgesamt entfielen38 % des Umsatzvolumens 2016 in den Big 5 auf Projektentwicklungen,betrachtet man nur die Umsätze ab 5.000 m² sogar die Hälfte.Spitzenmieten in Berlin erstmals seit 2002 wieder bei 5 EuroDie Spitzenmieten für Lagerflächen in der Größenordnung ab 5.000m² blieben im Jahresvergleich in nahezu allen betrachteten Regionenstabil. Die Region Berlin bildet mit einem Anstieg um 30 Cent (+ 6 %)auf 5,00 Euro/m²/Monat die Ausnahme, bleibt dabei immer nochgünstiger als in die anderen vier Regionen. Die höchsten Mietenwerden mit 6,75 Euro/m²/Monat in München gezahlt, die RegionenFrankfurt (6,00 Euro/m²/Monat), Hamburg (5,60 Euro/m²/Monat) undDüsseldorf (5,40 Euro/m²/Monat) folgen.Mit dem Ruhrgebiet erstmals eine Logistikregion über 1 Mio. m²Außerhalb der Big 5 Ballungsräume (Umsätze ab 5.000 m²) wurden2016 mit rund 4,57 Mio. m² (+11 %) mehr Flächen als jemals zuvorumgesetzt, ein Drittel bzw. rund zwei Drittel mehr als im 5- bzw.10-Jahresschnitt. Rund 57 % wurden durch Vermietungen generiert, sielegten um 9 % zu. Bei den Umsätzen durch Eigennutzer war ein Plus von14 % zu verbuchen.Besonders hervorzuheben ist das Ruhrgebiet: erstmals schlägt ineiner Logistikregion, ob in oder außerhalb der Big 5, einUmsatzvolumen von über 1 Mio. m² zu Buche. Das Ruhrgebiet istaufgrund seines guten Angebotes infrastrukturell gut angebundenerGrundstücke vor allem bei flächenintensiven Unternehmen als Standortgefragt. Entsprechend trugen mehrere großflächige Abschlüsse zumherausragenden Ergebnis von insgesamt rund 1,05 Mio. m² bei.Insgesamt bildeten außerhalb der Big 5-Ballungsräume Unternehmen ausdem Bereich Transport, Verkehr, Lagerhaltung die stärksteNachfragegruppe mit 37 % des Gesamtumsatzes, auf Unternehmen ausHandel und Industrie entfielen 32 % bzw. 28 %.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle GmbH (JLL), übermittelt durch news aktuell